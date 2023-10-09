Muğla Bodrum’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da başlattığı ve tamamlanma aşamasına gelen 103 bin metrelik kanalizasyon projesinin ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Proje kapsamında Bodrum’da 26 bin metre sıcak asfalt 32 bin metrekare parke çalışması yapılacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un yıllardır devam eden ve en büyük sorunu olan altyapı eksiklerinin tamamlanması için kanalizasyon ve arıtma tesisi projelerini tamamlıyor. Yarımada’da yapımı tamamlanmak üzere olan 103 bin kilometrelik yeni kanalizasyon hat projesinin ardından bölgede kazı yapılan yollarda sıcak asfalt ve parke çalışmalarına başladı.

PROJE YAKLAŞIK 132 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Bodrum’da birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL’ye mal olacak. Çalışmalar kapsamında 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metrekare parke çalışması yapılacak. Altyapı çalışmaları nedeniyle kazıları yapıldığı bölgeler alt ve üstyapılarıyla modern bir yapıya kavuşacak. İlk olarak Gümüşlük Caddesinden (Turunç Restoran önü)- D330 karayoluna bağlanan yolda asfalt kazı çalışmaları başlarken kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüme geçilecek.

Proje kapsamında Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 56 kilometrelik yol ağının gerekli görülen 26 kilometrelik kısmında sıcak asfalt ve parke çalışmaları gerçekleştirilecek.