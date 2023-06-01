Muğla Bodrum'da dev altyapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da başlattığı dev altyapı yatırımlarını tamamlıyor. Bu kapsamda Bodrum Kanalizasyon yüzde 97, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 91, Gümbet Gümüşlük atıksu arıtma Tesisi kapasite artış projesi yüzde 82’si tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un yıllardır süren altyapı eksiklerinin tamamlanması için başlatılan projeler tamamlanıyor. Özellikle yarımadanın atıksu sorunun ortadan kaldırılması ve kanalizasyon eksiklerinin giderilmesi için hayata geçirilen yatırımlar ile kentin yeşili ve mavisinin korunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi kapsamında yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı.

Bunun yanı sıra 2 bin 263 muayene Bacası ve 979 parsel bacası imalatı tamamlanırken 19 Terfi Merkezi yapının yüzde 76’lık kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Koyunbaba, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri ve Erdemil Mahallelerinde kanalizasyon şebeke imalatları devam ediyor. Bakanlık tarafından ihale edilen ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi yapılacak olan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin ise yüzde 61’i tamamlandı. 350 Milyon TL’lik proje kapsamında 5 bin 200 metre kanalizasyon şebeke ve 6 bin 800 metre basınçlı terfi hat çalışması yapıldı.

Bu kapsamda 231 Milyon TL’lik Bodrum Tugutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin yüzde 91’i tamamlandı. İleri Biyolojik arıtma yapabilecek olan tesisin inşaat çalışmaları biterken, elektro mekanik ekipman montajlarının devam ettiği; Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasitelerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten proje kapsamında ise çalışmaların yüzde 82’si tamamlandığı kaydedildi.