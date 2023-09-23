Muğla barajları çok kritik seviyede

Muğla’da baraj seviyeleri son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken Geyik Barajında yüzde 16, Mumcular Barajında yüzde10 seviyelerinde su kaldı. Barajlar çok kritik seviyelerde seyrederken, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise geçtiğimiz yıllarda Eylül ayında yaşanan yağışlar bu yıl gerçekleşmedi ve önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor.MUĞLA (İGFA) - Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artması nedeniyle Muğla’da ki barajların doluluk oranlarında ciddi düşüşler gözleniyor. Özellikle yüzde 90 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 60 seviyelerine gerilerken, 2019 yılı 30 Eylül tarihinde yüzde 75 doluluk oranına sahip olan Geyik barajı yüzde 16, yine 2019 yılı 30 Eylül itibariyle yüzde 49 seviyesinde olan Mumcular Barajı ise bugün yüzde 10 doluluğa sahip.

Eylül Ayında Yağış Gerçekleşmedi ve Gerçekleşmesi Beklenmiyor

Metroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Muğla genelinde istasyon bazlı yapılan yağış oranlarında 2023 yılı Eylül ayında herhangi bir yağış ölçümü yapılamadı. Ayrıca yine Metroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve yağış beklenmediği bildirildi. Yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artmasından kaynaklı barajların doluluk seviyelerinde büyük düşüşler meydana geldi ve son 5 yılın en düşük seviyeleri gözlendi.

Yapılan Çalışmalarla Kayıp Kaçak Oranı Yüzde 18 Düştü

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına il genelinde 1 milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak oranını yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar sisteme dâhil edildi. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla içme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri arttırıldı.

Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak sisteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde arıtma yapabilen sistemler kuruldu.