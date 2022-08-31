Muğla 'Aile ve Kadın Danışma' ile vatandaşların yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirmek ve hayata tekrar katılımlarını sağlamak için ücretsiz psikolojik destek veriyor. Ayrıca merkezlerde ailelere de hizmet veriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle nüfusun fazla olduğu ilçelerde verilen danışmanlık hizmeti ile destek almak isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi alanında uzman danışmanlar tarafından yapılan görüşmelerle vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmete geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirme ve hayata tekrar katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmaya devam ediyor.

Kadın DanışmaMerkezleri ile kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri amacıyla psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor.

Bu kapsamda Fethiye ve Bodrum ilçelerimizde bulunan Kadın Danışma Merkezlerinde bugüne kadar 56 danışan ile 110bireysel görüşme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi psikologları tarafından Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde verilen AileDanışmanlığıHizmeti kapsamında çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere farklı yaş grupları psikolojik danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanırken, bu kapsamda Aile Danışmanlığı Hizmetinden bugüne kadar yararlanan644 danışan ilebin 880 bireysel görüşme yapıldı.