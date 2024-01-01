Son Dakika

Muğla 40 Milyon TL’lik yatırımı tamamladı

YAŞAM 01.01.2024, 13:26
Muğla 40 Milyon TL’lik yatırımı tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karaçulha Toptancı Hali içerisinde 40 Milyon TL’lik yatırımla başlattığı tesis ve ürün pazarlama alanı çalışmalarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali’nde Büyükşehir Belediyesi yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırmak için çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisine yaklaşık 40 Milyon TL’lik yatırımla başlattığı üreticiler için ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis inşaatını kabul işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.
 
Karaçulha Toptancı Hali’nde 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2500 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapıldı.15 bin metrekare kilit parke döşenen alanda ayrıca 20 adet tır park alanı bulunuyor.
 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Toptancı Hali’ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yaptı. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali’ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi tesisleri hale kazandırdı.

Fethiye ziyaretinde Karaçulha Toptancı Hali’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Karaçulha Hali’nden yararlanan vatandaşlar için hayata geçirdikleri tesis ve ürün pazarlama alanının kısa süre içerisinde hizmete alınacağını söyledi. Başkan Gürün; “Karaçulha halimize ürünlerini getiren üreticilerimizin dört mevsim kullanabileceği, herhangi bir yoğunlukta ürünlerini yağmur ve güneşten koruyacağı geniş bir ürün pazarlama alanını kazandırdık. Tarım şehri Muğla’mızda ürettikleri ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için emekle çalışan çiftçilerimize, Muğlamıza hayırlı olsun.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5