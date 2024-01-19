Müftü Raşit Efendi mezarı başında anıldı

Keşan’ın ilk belediye başkanı olarak kabul edilen Müftü Raşit Efendi, vefatının 95'inci yılında Keşan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen törenler mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tepe Mezarlık’ta gerçekleştirilen törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, Raşit Efendi İlkokulu Müdürü Bülent Erkul, Müftü Raşit Efendi’nin yakınları ve okul aile birliği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Müftü Raşit Efendi’nin mezarı başında başlayan anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi’ne emek vermiş eski başkan ve meclis üyelerini anma geleneğini devam ettirdiklerini ifade ederek, “Bilindiği üzere Raşit Efendi; Balkan Savaşlarından önce müftülük görevi için Keşan’a gelmiştir. Gelişinin ardından da Trakya Bölgesi’nin kaderini etkileyen tarihsel olaylarda önemli rol oynamıştır. Dini görevinin yanı sıra Milli Mücadele döneminde de vazifelerde bulunmuştur. Keşan’ımıza ve ülkemize üstün hizmetleri geçmiş merhum Müftü Raşit Efendi’yi saygı ve minnetle anıyoruz. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Konuşmalar sonrasında Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından dualar okundu.