Müfide İlhan heykelinin baş ve kollarını çaldılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi personeli, Kültür Park’taki rutin kontrolleri sırasında, Adnan Menderes Bulvarı Hilton yakınlarında yer alan Müfide İlhan heykelinin baş ve iki el kısmının koparılarak çalındığını fark etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırı hakkında personel, Emniyet’e suç duyurusunda bulundu.

MERSİN (İGFA) - 2 Mart tarihinde de aynı olayın yaşanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi heykelin bakım, onarım ve restorasyon işlemini tamamlamıştı. Türkiye’de ilk kadın İl Belediye Başkanı olan Müfide İlhan’ın anısına yapılan heykel, 4 ay arayla 2 kez tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde Kültür Park Saha Sorumlusu olarak görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Kerem Açıkel, “26 Temmuz Salı Günü sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Adnan Menderes Bulvarı Hilton yakınlarındaki Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve iki el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. Bunun üzerine Emniyet’e gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşamıştık. O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı. Ancak hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı” dedi.

Bugün aynı şeyin yine yaşandığını kaydeden Açıkel, “Bu olayla da ilgili hukuki süreci başlattık ve yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde, anında parktaki personele bildirmelerini rica ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak, Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız bugün heykelle ilgili çalışmaya başladılar. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz” dedi.