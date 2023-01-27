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Mudanyalı gençlerden ‘Uludağ Milli Park’ keyfi
YAŞAM 27.01.2023, 12:24
Bursa'da Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde Uludağ Milli Park’a gezi programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri rehberliğinde doğa ile iç içe olan güzel mekanda gençler, keyifli anlar yaşayarak doyasıya eğlendi.
Ara tatil dönemini fırsat bilerek düzenlenen programdan gençler mutlu ayrıldı.
Gerçekleştirilen özel gezi için memnuniyetlerini dile getiren gençler, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
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|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
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|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
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|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
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|25
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|19
|22
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|34
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|34
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|34
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|31
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|19
|28
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|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
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|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
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|20
|28
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|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
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|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
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|26
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|18
|25
|11. Girona
|18
|21
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|17
|20
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|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6
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