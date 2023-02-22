Mudanya okullarında toplanan oyuncaklar AFAD’a gönderildi

Depremden etkilenen çocukların psikososyal açıdan desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Bursa’nın Mudanya ilçesindeki okullarda toplanan oyuncaklar, Bursa AFAD Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, oyuncak desteği toplama planlaması kapsamında bir hafta boyunca ilçe okullarında, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla topladığı oyuncakları, toplama merkezi olarak belirledikleri 12 Eylül İlkokulu’nda biriktirilmişti.

Bir hafta süre sonunda toplanan oyuncaklar, kolilere yerleştirilerek, Bursa AFAD Koordinasyon merkezinde gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, gösterilen ilgi ve duyarlılığa teşekkür etti.