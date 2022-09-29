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Mudanya Müftüsü, ilk resmi nikahı kıydı
YAŞAM 29.09.2022, 17:19
Bursa'nın Mudanya ilçesine 1,5 ay önce atanan İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, ilk resmi nikahı kıydı.BURSA (İGFA) - Daha önce dini nikah kıydığını ancak Mudanya'da ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını belirten İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, Esra Çimen ile Adem Şaş'a kıydığı nikah sonrası çifte resmi evlilik cüzdanını takdim etti.
Müftülerin de nikâh kıymasına olanak tanıyan yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte insanları resmi nikâh kıymaya teşvik edeceklerini belirten Özler, yasaların kendilerine verdiği imkânlar ölçüsünde nikâh kıymaya devam edeceklerini söyledi.
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