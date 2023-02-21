Mudanya'da sokak hayvanları için mama üretimi başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir projelerinin desteklenmesi çalışmaları kapsamında mısır, buğday gibi doğal daneler ve yan tarım ürünleri, kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi bünyesinde yeni oluşturulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mamaları kendi imkanlarıyla üretmeye başladı.

Her geçen gün artan sokak hayvanlarının beslenme sorununa sürdürülebilir bir projeyle çözüm bulmak adına mısır, buğday gibi yan tarım ürünlerini öğütücüde karıştırarak kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mamalar haline getirildi. Maliyeti düşürmeye yönelik çalışmayla birlikte daha fazla mama üreterek, daha fazla sokak hayvanına ulaştırılması hedeflendi.