Mudanya'da emekli emniyet mensuplarından Çanakkale turu

Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olup Mudanya'da ikamet eden emniyet mensupları, Hüsamettin Güner aracılığıyla bir araya gelerek Çanakkale ve şehitlikleri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Mudanya'da 85, Bursa ile birlikte yerleşik 350 emekli emniyet mensubunun bulunduğuna dikkati çeken emekli emniyet mensupları adına Hüsamettin Güner, daha önce kahvaltıda bir araya geldiklerini belirterek, şimdi de bu birlikteliğin devamı açısından Çanakkale Gezisi düzenlediklerini söyledi.

Gezi kapsamında Çanakkale ve Gelibolu'yu da ziyaret eden emekliler, tarihi mekanları da soludu.

Çanakkale gezisi için kendilerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'e teşekkür eden Güner, başka illerde çalışıp emekli olarak Mudanya'da ikamet eden 350 polis emeklisine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü, oluşumu dernek çatısı altında taçlandırmak istediklerini kaydetti.