Mudanya'da Diyanet'ten liseli kız öğrencilere İstanbul turu

Bursa'da Mudanya İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından çeşitli liselerde öğrenim gören kız öğrencileri İstanbul'a kültür gezisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Din Hizmetleri Uzmanı Alper Bakır ve Mudanya Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörü Esra Hızlı rehberliğinde 40 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezi programında İstanbul'daki camiler ile tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi.

Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, cami merkezli, Kur'an ve sünnet eksenli din hizmetleri etkin ve verimli sunabilmek için sosyal ve kültürel etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

Düzenlenen kültür gezisiyle de milli ve manevi değerlerin gençlerin dünyasında anlam kazanmasını arzu ettiklerini belirten Müftü Özler, ecdadın kendilerine bıraktığı zengin ve güçlü tarih mirasını yerinde görüp, bilinçli bir tarih şuuru oluşmasını ve inanç değerlerinin gençler tarafından daha bilinçli yaşanması için geziye katılan gençlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.