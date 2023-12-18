Mücadele ve sanatın buluştuğu defile

Türkiye'nin önde gelen kırkyama sanatçılarından Günsu Güngör, LÖSEV'in 25. yılı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen özel defilede Nesiller Boyu Kırkyama adıyla unutulmaz bir geceye imza attı.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 25 yıldır gönüllüsü olan kıymetli sanatçı Günsu Güngör ve öğrencilerinin özel olarak tasarladığı kırkyama eserler, Nesiller Boyu Kırkyama defilesindeizleyicilerle buluştu.

LÖSEV’in okulunun ve hastanesinin bulunduğu LÖSANTE Kent Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen defilede, lösemiyi yenen Mira ve Buse, Güngör'ün hazırladığı özel kıyafetleri giyerek podyumda yer aldı.

Bu anlamlı etkinlikle, lösemiyle mücadelede zafer kazanan çocuklar, sanatın gücünü ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Kırkyamanın farklı parçalardan anlamlı bir bütün oluşturan bir sanat olduğunu dile getiren GC Patchwork Studio’nun sahibi Günsu Güngör, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Defilemizin ismini “ Nesiller Boyu” koyduk. Cumhuriyetimiz de, LÖSEV' de nesiller boyu yaşasın dileğiyle. Manken kadromuz GC Kırkyama Atölyesinin üretken, azimli kadınları, onların çocukları, torunları ve eşlerinden oluşuyor. 43 yetişkin, bir tanesi bebek olmak üzere 18 çocuk mankenimiz, iki kahraman LÖSEV gencimiz defilemizde görev alıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yarını hiç korkmadan emanet ettiği çocuklarımız bu defilemizin çıkış noktası oldu. Programımızı onlarla beraber hazırladık. İstedik ki onlara daima yol arkadaşlığı sözü veren LÖSEV' in 25. yılında çeyrek asırlık gönül bağımızın hediyesini "Nesiller Boyu" defilemizle verelim. Defilemizden elde edilen tüm gelir Lösemili çocuklarımızın tedavilerine aktarılacak" dedi.

Cumhuriyetin100. yılında Türkiye’nin çağdaş, aydın kadınlarına büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver “ LÖSEV’in 25. yılında bu önemli defileyle birlikte dayanışmanın en güzel örneklerini veren Günsu Güngör ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

LÖSEMİYİ YENEN MİRA VE BUSE SAHNEDE

Uzun uğraşlar sonucu lösemi ile mücadelelerini kazanan Mira ve Buse, Günsu Güngör’ün tasarladığı uluslararası Patchwork ödüllü elbiseleri sergiledi. Mira ile birlikte sahneye çıktıklarında seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutulan Üniversite öğrencisi Buse Baloğlu hislerini şöyle dile getirdi: “ Sahneye çıkarken heyecanlıydım ama, şimdi sıra lösemiyi yenen gençlerimizde şeklinde anons ettiklerinde çok mutlu oldum. Çok zor bir hastalık ama mücadele etmek gerekiyor. Ben tedavileri devam eden kardeşlerim için çabalamaya devam edeceğim.” diye konuştu.

Buse ile birlikte sahneye çıkan 9 yaşındaki Elif Mira Duygucu ise çok heyacanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.