'Mübadelenin 100. Yılı Sıla Hasreti' belgeseli çekildi

Alman, Fransız ortak kültür ve sanat kanalı ARTE TV'nin uluslararası ödüllü yapımcı ve yönetmeni Gülsel Özkan, İzmir ve Ayvalık başta olmak üzere "Mübadelenin 100. Yılı Sıla Hasreti" adlı belgeselin çekimlerini Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Güzelkasap'ın destekleriyle gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta çekimlere başlanmadan önce Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin makamında ziyaret edildi. Başkan Ergin, Ayvalık ve Midilli arasındaki duygusal bağın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ayvalık sınır kapısında sürekli bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Başkan Ergin, kendisinin de göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti.

Ailesinin yıllar önce Karadağ’dan göç ettiğini ve Boşnak bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Benim ailem buraya geldiğinde Türkçe bilmiyorlarmış. Son yıllarda göçleri anlatan çok sayıda kitap okudum. Göç gerçekten çok zor bir olay, çünkü bizim ailelerimiz kendi rızaları ve istekleri ile topraklarını terk etmemişler zorunlu olarak göçürülmüşler. Mübadele ile buraya gelenler zanatkar, sanatkar, tüccar, üretici gibi iş deneyimi olanların gelmesi Ayvalık’ımıza değer katmıştır. Onun için yapacağınız bu belgesel çok önemli” dedi.

Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Güzelkasap ise yönetmen Gülsel Özkan ile Kasım ayı başında belgeselin ön görüşmelerini İzmir'de gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Mübadelenin 100. Yılı SILA HASRETİ" adlı belgeselin, Ocak ayı başında Yunanistan'dan başlayarak, Türkiye'de en fazla Rumeli Balkan Türkünün, Mübadil torununun yaşadığı kent olan İzmir'de devam ettiğini vurgulayan Güzelkasap,” Camiamıza yönelik her konuda olduğu gibi, bu projede de yine desteğini esirgemeyerek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi’nin katkısı yanında körfez çekimleri için İzdeniz'denkatamaran tahsis eden Kosova Priştineli değerli hemşehrimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in büyük katkılarıyla çekimlerimiz gerçekleşti" dedi.

HEP BERABER BARIŞIN TEMELİNİ ATTIK

"Mübadelenin 100. Yılı Sıla Hasreti" belgeselinin çekimini gerçekleştiren yönetmen Gülsel Özkan da, Türkiye’den çok güzel duygularla ayrıldığını söyledi.

Özkan, çekimler öncesi ve sonrasında Türkiye’de çok güzel dostluklar kurduğunu ve çok güzel dostlar edindiğini belirterek, “Burada herkes barış istiyor ve hep beraber barışın temelini attık. Bu belgesel mübadele ailelerine bilinmeyen bazı yaşanmışlıkları da göstereceğimiz için mutluyum. Bu belgesel çekimlerimizde bizlere desteklerini esirgemeyen bütün dostlara teşekkür ediyorum” dedi.