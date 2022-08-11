Mübadele Korosu'ndan Karşıyaka'da muhteşem konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu’nun (UGİMFED) ortaklığında kuruluşu gerçekleştirilen “Mübadele Korosu” yaz konserlerinin birincisinde Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap'ın Genel Koordinatörlüğü’nde çalışmalarına devam eden ve yaz boyunca konserlerini sürdürecek olan “Mübadele Korosu” Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın özel daveti üzerine önceki akşam ilk konserini verdi.

Sanat yönetmenliğini Evrim Ateşler'in yaptığı “Mübadele Korosu”nun seslendirdiği şarkılara danslarıyla eşlik eden sanatçıların sunumunun ilgiyle izlendiği gecede sanatseverlerden dakikalarca alkış geldi.

“Barış ve Dostluk” mesajlarının verildiği konserde, iki yakanın ortak şarkıları seslendirildi. Sanatseverleri; Adalar, Balkanlar ve suyun öte yakasına müzik yolculuğuna çıkaran koro, Karşıyakalılara unutamayacakları muhteşem bir gece yaşattı,

Barışın ve Dostluğun sesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu’nun konserlerine Bergama, Çeşme ve İzmir'in diğer ilçelerinde devam edeceğini hatırlatan Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, Ege Bölgesi’ndeki diğer belediyelerden de talep gelmesi durumunda konser vermeye hazır olduklarını söyledi.

Karşıyaka’da gerçekleştirilen konser ile ilgili bilgi veren Güzelkasap, yaz konserleri serisinin ilkini Karşıyaka’da gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Rumeli, Balkanlar ve tüm camiamızı kucaklamak adına, Türkçe ve Yunanca ile birlikte Makedonca, Arnavutça, Boşnakça ve Bulgarca’dan oluşan zengin repertuvarı ile altı dilde ortak şarkıları danslar eşliğinde seslendiren Türkiye ve Balkanlarda kurulmuş ilk ve tek resmi mübadele korosu olması nedeniyle gurur duyduklarını belirten Güzelkasap, "Bu koronun bir misyonu var. Bir mübadele korosuyuz, mübadele bir sebep değil, bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Bozulan barışın sonucudur. Bu sebeple mübadele ve benzer acıların tekrar yaşanmaması, barışın tekrar tesisi ve korunması çok kıymetli. Koromuz bozulan barışı, ortak kültür ve yaşanmışlıklardan doğan, ortak müzik kültürünü yaşatarak tekrar tesis etmek, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe katkı sunabilmek için kurulmuş ve bu misyon doğrultusunda da önündeki dönemde hem Türkiye’de hem de, Adalar ve Balkanlarda konserlerine devam edecektir” diye konuştu.