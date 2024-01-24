Mübadele 101’inci yılında Çiğli’de konuşulacak

Çiğli Belediyesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 101. yıl dönümünde “Mübadele Zorunlu Göç” konulu konferansa ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Ege Bosna-Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu, Mak-Göç, Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Temsilciliğinin iş birliğinde gerçekleştirilecek konferans 30 Ocak Salı günü Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenecek. Konferansa göç ve mübadeleyi anlatan kitaplarıyla ödüller alan Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu Başkanı Kemal Yalçın, İzmir tarihinde mübadeleyi ayrıntılarıyla işleyen gazeteci yazar Nedim Atilla ve Makedonya’dan göçü anlatan yazar Semra Yeşil konuşmacı olarak katılacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: “TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Düzenleyecekleri konferansla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göç ve mübadele yıllarca insanlığın büyük sorunu olmuş. Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyetimin ilk yıllarına ve 1960’lı yıllara kadar Balkanlarla aramızda göç devam etmiş. Bu durum milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkilemiş. Balkan göçmeni vatandaşımızın yaşadığı bir ilçe belediyesi olarak mübadelenin 101. yıl dönümünde bu konuda önemli araştırmalar yapmış değerli isimleri düzenleyeceğimiz konferansta misafir edeceğiz. Bu değerli etkinliğin düzenlenmesinde bizlerle iş birliği yapan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı konferansımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.