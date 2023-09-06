Muazzez Ersoy Salihli'yi mest etti

Türk sanat müziğinin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ kapsamında Salihli’de sahne aldı. Türk sanat müziğinin sevilen birçok eserini seslendiren Ersoy, gecede tam bir müzik şöleni yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kurtuluş Günleri Konseri” kapsamında, Salihli’de Gümüşçayı Mevkii’nde, Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy sahne aldı.

Konseri; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, ilçe protokolü ve binlerce Salihlili vatandaş takip etti.

Yılların eskitemediği şarkılarını Salihlililer için seslendiren Ersoy, alanı dolduran binlerce vatandaşı adeta mest etti. Gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye davet edilen Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Muazzez Ersoy’a çiçek ve mesir macunu takdim etti.

Meydanı dolduran Salihlililere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andı.