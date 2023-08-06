MSB: Sınırda 4'ü terörist 6 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1688131091004076037