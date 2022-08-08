MSB şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Erenköy şehitlerini unutmadı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs’ta kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1556592764237791233