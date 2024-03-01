Motosikletlilerden 'candan' kampanya

Cehennem Melekleri Bursa Motosiklet Derneği Kızılay ile birlikte “Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor.BURSA (İGFA) - Cehennem Melekleri Bursa Motosiklet Derneği gelenekselleştirilen yıl dönümü etkinliğinde bu yıl kan bağışı kampanyası düzenliyor. Dernek yönetimi ve üyeleri “birbirimize candan bağlıyız” diyerek; kan vermeyi teşvik etmek, dayanışma bilincine katkı sağlamak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve bu uygulamayı gelenek haline getirmek maksadıyla HAMC BURSA CLUB HOUSE ’da KIZILAY kan bağış noktası kuracak. Armutköy Mahallesi’nde bulunan dernek merkezinde 2 Mart Cumartesi günü saat 12.30’dan itibaren Kızılay aracında kök hücre bağışı için kan örnekleri verilebilecek.

Cehennem Melekleri Bursa Motosiklet Derneği tüm spor ve motor severleri KIZILAY kan bağışı noktasında kan bağışlamaya davet ediyor.