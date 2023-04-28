Mollasüleymanlı'nın deposuna temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Mollasüleymanlı mahallesinde bulunan içme suyu deposunda temizlik çalışması yaptı. Çalışma ile depo daha sağlıklı bir yapıya kavuştu.MANİSA (İGFA) - Sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 7/24 görev başında olan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı şebeke hattı çalışmaları, yeni su kaynaklarını tespit ederek Manisa’ya kazandırması ve yeni depolar inşa etmesinin yanı sıra il genelindeki mevcut içme suyu depolarının bakım onarım ve temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Depo temizlik birimi, Yunusemre ilçesine bağlı Mollasüleymanlı Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım ve temizlik çalışmasını yaparak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturdu.

Bölgeye daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı.