Moliere’in 'Cimri'si Bursa İnegöl’ü kahkaya boğdu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosunun sahnelediği Moliere’in eseri “Cimri” tiyatro oyunu, İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kış gecelerini kültür sanat etkinlikleriyle süslüyor. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu İnegöllü sanatseverlerle buluştu.

Fransız komedya yazarı Moliere’in eseri “Cimri” tiyatro oyunu ile seyirciyi buluşturan Şehir Tiyatrosu ekibi, performansı ile büyük beğeni topladı.

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen gösteriye ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Volkan Derman’ın yönettiği oyunda, parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergilendi. Parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunula Harpagon’un hikayesi, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda insani değerlerin nereye geldiğini düşündürdü.