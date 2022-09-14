Modifiyeli araç tutkunları Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği (MODDER) işbirliği ile düzenlenen “Kocaeli Auto Show”, modifiyeli araç tutkunlarını bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Kocaeli Auto Show” etkinliğine birçok ilden katılım oldu.

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi önünde gerçekleşen etkinliğine modifiyeli araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, 13 ilden 297 araç birbiriyle güzellik konusunda yarıştı.

Gençlerin ilgi gösterdiği her türlü spor ve aktiviteye desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, modifiyeli araç tutkunlarını da unutmadı. Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun, Sinop, Konya, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Sakarya gibi birçok ilden gelen 297 modifiyeli araç sahibi Kocaeli’de bir araya geldi.

DERECEYE GİREN ARAÇLARA PLAKET

“Kocaeli Auto Show”da modifiyeli araçlar arasında güzellik yarışması da düzenlendi. Tüm araçlara madalya verilirken dereceye giren araçlara plaket takdim edildi. Ödül töreninden sonra O Ses Türkiye yarışmasından tanınan sanatçı Muhammet Vanal sahne aldı.