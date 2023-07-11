Modifiye tutkunları Keşan'da buluştu

Keşan Belediyesi, Keşan Motor Sporları Derneği ve Bendis AVM işbirliği ile düzenlenen “Keşan Motor Sporları Tuning Fest”e 800 araç katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de hafta sonu gerçekleşen Keşan TuningFest 800 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bendis AVM bahçesindeki TuningFest’e; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bendis AVM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek, Keşan Motor Sporları Derneği Başkanı Aykut Kocaman ile modifiye severler katıldı.

Etkinliğe, 800’e yakın araç ve sahibi katılırken, düzenlenen güzellik ve desibel yarışmalarında dereceye girenlere kupa ve plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya’nın en büyük tuning festivalini ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye’nin en temiz denizi Keşan’da, en unutulmaz tatlar Keşan’da. Trakya’nın en sosyal şenlikleri Keşan’da. Keşan Trakya’nın parlayan yıldızı. Önümüzdeki yıl düzenlenmesi halinde görevde kalırsam yeniden destek olmaya söz veriyorum. Bu festivalle Keşan tanıştı, devamı gelir merak etmeyin" diye konuştu.

Keşan Motor Sporları Derneği Başkanı Aykut Kocaman da desteklerinden ötürü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Bendis AVM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.