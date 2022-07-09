Modern tesiste bayram heyecanı

Şanlıurfa’nın, hayvancılık ve tesisleşme alanında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu bilen ve bu yönde kentin kalkınmasına destek olmak için Canlı Hayvan Borsası çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu modern bir tesisi Şanlıurfa’ya kazandırdı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde yapımı tamamlanan ve Kurban Bayramına hazır hale getirilen modern Canlı Hayvan Borsası vatandaşların ve besicilerin tercih ettiği ilk nokta oldu. Modern tesis içerisinde aynı anda birçok hayvanın kesiminin yapılacağı Et ve Süt Kombine kompleksi de yer alıyor.

Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan borsası içerisinde yer alan 6 bin m2 büyükbaş hayvan padokları ile 4 bin m2 küçükbaş hayvan padokları yenileme işlemleri tamamlanarak tesis kurban bayramına hazır hale getirildi.

Modern tesiste kurban satışı yapan besiciler daha ferah ve donanımlı bir tesiste satış yapma imkânı bulurken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve diğer belediyelerin de örnek aldığı Canlı Hayvan Borsasına kurban almaya gelen vatandaşlar binlerce küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık arasından tercih yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşünülerek projelendirdiği Hayvan Borsası bölgedeki hayvan besiciliğinde önemli bir adım atılmış olurken alanda bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Et ve Süt Kombine kompleksi sayesinde vatandaşlar kurbanlıklarını aldıkları yerde steril ortamda kestirme imkanı da bulacak.