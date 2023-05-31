Modern Romeo ve Jüliet'in aşkı ilham verdi... Eser TRT arşivine girdi

Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun, modern Romeo ve Jüliet olarak tarihe isimlerini yazdıran Bosnalı Boško Brkić ve Admira Ismić'in aşkını dizelere döktü. Eser; TRT arşivine girdi.BURSA (İGFA) - Saraybosna Kuşatması (1992-1996), birçok kişinin yaşamlarını, ailelerini ve geleceğini yok etmişti. Bu yok olan kişilerden biri de Bosko Brkic ve dokuz yıllık sevgilisi Admira İsmic’di. Biri Sırp diğeri Müslüman bir Bosna’lı olan 25 yaşındaki bu iki genç, yıllarca etnik bir çatışmanın ortasında beklenmedik bir aşk yaşadı. Giderek kötüleşen kuşatma sonunda Bosko’nun babası vefat etti ve ailesi Sırbistan’a gitti. Bosko ailesiyle birlikte gitmeyerek sevdiği Admira’nın yanında Saraybosna’da kalmayı tercih etti.

Bir yıl kuşatma altında yaşayan genç çift, savaşa daha fazla dayanamayarak Bosko’nun ailesinin yanına kaçmaya karar verdiler. Yüklü miktarda para biriktirdikten sonra Sırpların kontrolünde olan Grbavica mahallesi üzerinden geçiş yapabilmek için ücret ödediler. Daha sonra tam Miljacka Nehri’ni Vrbanja Köprüsü veya diğer adıyla Sauda ve Olga Köprüsü üzerinden geçeceklerdi. Kimsenin onlara ateş etmeyeceğini düşünen iki aşık, köprü üzerinde keskin nişancı tarafından öldürüldüler.

Trajik aşklarıyla modern Romeo ve Jüliet olarak tarihe isimlerini yazdıran çiftin aşkı Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun'a ilham verdi.

Bosna seyahati sırasında o köprünün üzerinde 'Sevdalinka' adlı şiiri yazan Olgun'un duygu yüklü eserini kanun virtüözü Göksel Baktagir besteledi.

TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer’in yorumuyla yapılan stüdyo kaydı TRT yayınlarında yer almaya başladı.

Ayrıca Olgun, Bosna Hersek Kültür Bakanlığına gönderilmek üzere hazırladığı Türkçe-Boşnakça dosya ve CD’yi, TC Kültür Bakanlığına teslim etti.