Modanın yeraltı dünyasına özel belgesel

Her biri olay yaratan baş döndürücü şovları, süperstarlara dönüşen “melekleri” ve sunduğu “kusursuz seksi kadın” algısıyla adeta akıllara kazınan Victoria’s Secret’ın parıltılı dünyasının ardındaki karanlık iddialarla yüzleşmeye hazır olun! Üç bölümlük belgesel, 15 Eylül’de GAİN’de yayına giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Milyar dolarlık şirketler, politikadan iş dünyasına zirvedeki isimler, tüm dünyanın tanıdığı bir marka ve ardı arkası kesilmeyen skandallar…

“Victoria’s Secret: Angels and Demons”, perakende devinin 1980’lerde başlayan hikâyesini, önlenemez yükselişini ve son yıllarda gerçekleşen dramatik çöküşünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Sosyal medya ve online alışverişin tetiklediği dönüşümler ile #MeToo hareketi ve ardından gelen cinsel saldırı iddialarının marka üzerindeki etkisini farklı tanıklıklar üzerinden geniş bir bağlamda izleyiciye aktarıyor. Ayrıca markanın yaratıcısı multimilyarder Les Wexner ile fuhuşa teşvikten hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in şaşırtıcı ilişkisini, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump ile İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens Andrew ve Bill Gates’in de aralarında bulunduğu son derece güçlü isimlerle bağlantılarını da es geçmeden, haberci titizliğiyle inceliyor.

Üç bölümlük Hulu yapımı belgesel, 15 Eylül’de GAİN’de yayına gireceği bildirildi.