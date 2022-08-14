Mobil kuaför tırı yaylalarda

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, kavurucu yaz sıcaklarında Antalya’nın yüksek kesimleri ve yaylalarına çıkan vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Kuaför Tırı, Antalya’nın kırsal bölgelerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Özellikle berber ve kuaför bulunmayan mahallelerde vatandaşların ayağına giden Mobil Kuaför Tırı, yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek kesimleri ve yaylarına çıkan vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılıyor.

Kuaför Hizmeti Vatandaşın Ayağına Gidiyor

Alanya, İbradı, Akseki, Manavgat, Kaş, Kemer, Korkuteli, Finike ve Elmalı’nın yaylarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımları yapılıyor. Mahallelerinde berber bulunmayan ve yaz aylarıyla birlikte nüfusun arttığı yayla köylerinde hizmet veren mobil kuaför ile hizmet vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Mobil kuaför ile özellikle kadınlar saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptırarak, ilçeye inmek zorunda kalmıyor. Mobil kuaför, hasta ve yaşlı vatandaşların da evlerine kadar giderek, saç kesimleri yapılıyor.

Vatandaş Çok Memnun

Yaz aylarında Antalya’nın yaylalarına giden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kuaför hizmetinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Mobil Kuaför TIR’ından Alanya’da 249, İbradı’da 153, Kaş’ta 161, Manavgat’ta 148, Korkuteli’ de 345, Finike’de 144 ve Elmalı’da 237 vatandaş yararlandı. Kuaför hizmetini ayağına kadar alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir imkan sunmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.