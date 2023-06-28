Mobil Kuaför hizmeti bayramda da yollarda

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Mobil Kuaför’ hizmeti, Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kırsalda kuaförü olmayan ya da kuaföre gidemeyenler için hizmet veren Mobil Kuaför aracı, Kurban Bayramı’nda da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların ayağına gidiyor. Mobil Kuaför hizmetinden vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Mobil Kuaför’de vatandaşlara saç kesimi, saç boyası, ve tıraş yapılıyor. Kullanılan makas, ustura, tarak ve cımbız gibi ekipmanlar titizlikle her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bölümleri bulunan araçta, Büyükşehir’in usta berber ve kuaförleri, kadınlar, erkekler ve çocukların saç kesimlerini gerçekleştiriyor. Mobil Kuaför aracı ile berber veya kuaför olmayan yerleşim yerlerinde verilen hizmetle, maddi yönden de vatandaşlar büyük bir yükten kurtarılmış oluyor.

Çelen: “Yıllarca alamadığımız hizmetleri Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde aldık”

Dalakderesi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Herhalde Türkiye'de birkaç belediyede var bu mobil kuaför hizmetleri. Gidemeyenler var, yaşlılarımız var, gidip de berberi bilmeyenler bile var. Geliyorlar burada rahat rahat tıraşlarını oluyorlar. Sağ olsun Başkanımıza da bir dua ediyorlar. Herkes işine, gücüne bakıyor. Hem vakitten de kazanmış oluyorlar. Bu hizmeti sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu işten memnun, bizler de memnunuz. Başkanımızın hizmetleri sadece kuaför ile de kalmıyor maşallah. Altyapı olsun, yollarımız olsun her konuda sağ olsun Başkanımız bizim yanımızda. Gerçekten diyorum biz yıllarca alamadığımız hizmetleri Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde aldık mahallemize” dedi.

Vatandaşlar Mobil Kuaför hizmetinden memnun

Dalakderesi’nde yaşayan ve Mobil Kuaför hizmetinden faydalanan Necla Kılıç, “Mobil Kuaför hizmetini çok güzel buldum ve çok memnunum. Çok iyi bir his. Daha önce saçımı kendim kesiyordum, bir yere gidemiyordum. Çok iyi oldu, çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Mobil kuaförden çok memnun kaldım. Vahap Başkanımıza da bu hizmetleri sunduğu için çok teşekkür ederim. Saçlarım da güzel oldu” dedi.

Mobil kuaför hizmetinden yararlanan vatandaşlardan Elife Doğan da, “Vallahi çok memnun oldum. Sağ olsun 150-200 TL para ödemekten kurtardı bizi. Bu hizmeti veren Vahap Seçerimize ve buraya gelenlere teşekkür ederim. Bugün saçımı kestirdim, boyattırdım. Çok teşekkür ederim, çok memnun kaldım. Herkese iyi bayramlar” diye konuştu.