Son Dakika

Mobil Kuaför hizmeti bayramda da yollarda

YAŞAM 28.06.2023, 18:45
Mobil Kuaför hizmeti bayramda da yollarda

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Mobil Kuaför’ hizmeti, Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kırsalda kuaförü olmayan ya da kuaföre gidemeyenler için hizmet veren Mobil Kuaför aracı, Kurban Bayramı’nda da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların ayağına gidiyor. Mobil Kuaför hizmetinden vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Mobil Kuaför’de vatandaşlara saç kesimi, saç boyası, ve tıraş yapılıyor. Kullanılan makas, ustura, tarak ve cımbız gibi ekipmanlar titizlikle her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bölümleri bulunan araçta, Büyükşehir’in usta berber ve kuaförleri, kadınlar, erkekler ve çocukların saç kesimlerini gerçekleştiriyor. Mobil Kuaför aracı ile berber veya kuaför olmayan yerleşim yerlerinde verilen hizmetle, maddi yönden de vatandaşlar büyük bir yükten kurtarılmış oluyor.

Çelen: “Yıllarca alamadığımız hizmetleri Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde aldık”

Dalakderesi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek,  “Herhalde Türkiye'de birkaç belediyede var bu mobil kuaför hizmetleri. Gidemeyenler var, yaşlılarımız var, gidip de berberi bilmeyenler bile var. Geliyorlar burada rahat rahat tıraşlarını oluyorlar. Sağ olsun Başkanımıza da bir dua ediyorlar. Herkes işine, gücüne bakıyor. Hem vakitten de kazanmış oluyorlar. Bu hizmeti sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu işten memnun, bizler de memnunuz. Başkanımızın hizmetleri sadece kuaför ile de kalmıyor maşallah. Altyapı olsun, yollarımız olsun her konuda sağ olsun Başkanımız bizim yanımızda. Gerçekten diyorum biz yıllarca alamadığımız hizmetleri Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde aldık mahallemize” dedi.

Vatandaşlar Mobil Kuaför hizmetinden memnun

Dalakderesi’nde yaşayan ve Mobil Kuaför hizmetinden faydalanan Necla Kılıç, “Mobil Kuaför hizmetini çok güzel buldum ve çok memnunum. Çok iyi bir his. Daha önce saçımı kendim kesiyordum, bir yere gidemiyordum. Çok iyi oldu, çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Mobil kuaförden çok memnun kaldım. Vahap Başkanımıza da bu hizmetleri sunduğu için çok teşekkür ederim.  Saçlarım da güzel oldu” dedi.

Mobil kuaför hizmetinden yararlanan vatandaşlardan Elife Doğan da, “Vallahi çok memnun oldum. Sağ olsun 150-200 TL para ödemekten kurtardı bizi. Bu hizmeti veren Vahap Seçerimize ve buraya gelenlere teşekkür ederim. Bugün saçımı kestirdim, boyattırdım. Çok teşekkür ederim, çok memnun kaldım. Herkese iyi bayramlar” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25