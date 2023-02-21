Mobil kuaför depremzedelerin hizmetinde

Alanya’da üç günde 814 depremzede vatandaşa hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, şimdide Gazipaşa’da konaklayan depremzede vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerle her an depremzedelerin yanında olduğunu gösterirken, merkezin yanı sıra ilçelerde de bu hizmetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Alanya’da bulunan Mobil Kuaför Tırı ile depremzede vatandaşlara hizmet verdi. Oba, Hacet ve Mahmutlar Mahallelerinde belirlenen noktalarda depremzede vatandaşları ağırlayan Mobil Kuaför Tırı ekibi, üç günlük sürede toplam 814 depremzede vatandaşımız bu hizmetten yararlandı.

Büyükşehir Mobil Kuaför Aracı, Pazar günü Gazipaşa’ya yerleşen depremzedeler için harekete geçti. Turizm Otelcilik ve Mesleki Lisesi’nin bahçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’nun Gazipaşa yerleşkesine park eden Mobil Kuaför ekibi, Turizm Lisesi’nin uygulama oteli, Öğretmenevi ve Yalçın Camping’de konaklayan çocuk, yaşlı, kadın, erkek, vatandaşlara gün boyu, saç kesimi, sakal traşı ve kişisel bakım hizmeti verdi. Mobil Kuaför diğer ilçelerdeki depremzede vatandaşlar için de çalışma yapacak.