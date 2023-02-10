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Mobil fırınlardan depremzedelere sıcak ekmek

YAŞAM 10.02.2023, 10:45
Mobil fırınlardan depremzedelere sıcak ekmek

16 kişilik ekibi ile Hatay ve Elbistan’dan çalışarak mobil fırınlarda depremzedeler için sıcak ekmek üreten Ankara Halk Ekmek Fabrikası ayrıca Ankara’dan bölgeye 200 binden fazla ekmek sevkiyatı gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin afet bölgelerine göndermek istediği ihtiyaç malzemelerini Macunköy Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu’nda toplayıp tasnifledikten sonra ayarlanan Tırlara göndermeye devam eden ABB, şimdi de acil sağlık ihtiyaçları için bir kampanya başlattı.

 İLAÇ VE TIBBÎ SARF MALZEME YARDIMI TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde ilk yardım amaçlı kullanılabilecek ilaç ve tıbbî sarf malzemeler için toplama noktası kurdu. Gençlik Parkı Düğün Salonu’nda alınan acil ihtiyaçlar ise şöyle;

-Serum(fizyolojik/dekstroz) ve serum seti

-İntraket

-Kronik hastalık ilaçları

-Batikon

-Oksijenli su

-Sargı bezi (muhtelif ölçüler)

-Gazlı bez

-Elastik bandaj

-Flaster

-Acil Durum Koruma Örtüsü

-Atel

-Alçı ve açıl pamuğu

-Tıbbî boyunluk

Deprem bölgelerine sağlık malzemesi göndermek isteyen Ankaralılar başvuru ve iletişim için Başkent 153’ü arayabilirler.

 YAVAŞ: “TIRLARIMIZ BOŞ VE HAZIR”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Macunköy Deprem Destek Depolama Merkezi ile Belko Soğuk Hava Deposu’nun tam kapasiteye ulaşması nedeniyle bir süre durdurulduğunu duyurduğu yardım kampanyası da yeniden başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Başkentlilere seslenerek “Tırlarımız boş ve hazır. Lütfen desteklerinizi Belko Soğuk Hava Deposu'na, Macunköy Metro İstasyonu'na ve ANFA Şefliklerine getirin, tırları doldurup yolcu edelim” dedi.

Başkentlilerin deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini, ikinci el olmamak kaydıyla teslim edebilecekleri yardım noktaları şöyle:

-Altınpark ANFA Fuar Alanı

-Keçiören Esertepe Parkı

-Yenimahalle Cemre Parkı

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı

-Etimesgut Göksu Parkı

-Çankaya Dikmen Vadisi

-Altındağ Gençlik Parkı

-Altınpark Tepehan

-Mamak 50. Yıl Parkı/Mavi Göl

-Çankaya Koru Metro İstasyonu

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası

-Güdül Belediye Binası Önü

-Beypazarı Atatürk Parkı

-Nallıhan Kent Meydanı

-Polatlı Merkez

-Kahramankazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina

-Çubuk Adnan Menderes Parkı

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı

-Altınpark Bitki Evi

-Haymana Terminal

-Şereflikoçhisar Terminal

-Gölbaşı Mogan Parkı

-Balâ Merkez.

 200 BİNDEN FAZLA EKMEK GÖNDERİLDİ

16 kişilik ekibi ile Hatay ve Elbistan’dan çalışarak mobil fırınlarda depremzedeler için sıcak ekmek üreten Ankara Halk Ekmek Fabrikası ayrıca Ankara’dan bölgeye 200 binden fazla ekmek sevkiyatı gerçekleştirdi.

 ASKİ HATAY BELEN’DE ANA ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZAYI GİDERDİ

ASKİ Genel Müdürlüğü, Hatay’ın Belen ilçesindeki ana şebeke hattının patlaması sonucu oluşan arızayı giderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgede yürütülen çalışmaları engelleyen arıza ile ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

“Hatay Belen’de ana şebeke hattının patlaması çalışma alanına zarar veriyordu. ASKİ ekiplerimizin müdahalesiyle arıza giderildi.”

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