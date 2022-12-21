Mizahın ustaları İzmir'de 'Mizah Festivali’nde unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, mizahın usta isimlerinin anıldığı 6. Uluslararası Mizah Festivali'nde tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Gülhan ile karikatür sanatçıları Eray Özbek ve Nezih Danyal'a 2022 yılı Aziz Nesin Mizah Ödülleri verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Metin Uca'nın sunumunu yaptığı açılış gecesinde mizahın usta isimleri Cemal Nadir, Oğuz Aral, Şair Eşref, Muzaffer İzgü, Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Kemal Sunal, Turgay Yıldız, Latif Demirci ve bu yıl yaşama veda eden İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan anıldı.

Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, “Azizname”den bir sahne ile seyirci karşısına çıkarken Balıklıova Köy Tiyatrosu oyuncuları da Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununun bir bölümünü sahneledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun da katıldığı programda 3 değerli sanatçı ödül aldı.

Festival kapsamında “2022 Aziz Nesin Mizah Ödülleri”nin ödül töreni de yapıldı. Geçen yıl Müjdat Gezen’e verilen bu ödülü, 3 isim paylaştı. İlk ödülün sahibi karikatür sanatçısı mimar Eray Özbek oldu. Özbek ödülünü, Aziz Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin’den aldı. Nesin, “Çok teşekkür ediyorum babama gösterdiğiniz saygı ve sevgiden dolayı. O bunları çokça hak etti” dedi.

İkincilik ödülünü de Karikatür Vakfı kurucusu karikatür sanatçısı Nezih Danyal adına Emre Yılmaz, festival yönetmeni Vecdi Sayar’dan aldı. Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan da ödülü Mustafa Özuslu’dan aldı.