Mısır kapçıkları kadınların elinde harika ürünlere dönüşüyor

Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde mısır kapçıklarının geri dönüşüm yolculuğu başladı. Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde ev kadınlarına yönelik ücretsiz olarak verilen kursta kadınlar, mısır kapçıklarını harika ürünlere dönüştürüyor.EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde mısır kapçığı adı verilen mısır kabuklarını değerlendirerek, çok güzel ürünlere dönüştürüldüğünü belirten Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, “Kadınlarımız mısır kapçıklarını Pazar yerindeki üreticiden alıyorlar, bu malzeme ilk olarak yıkanıyor ve daha sonrada kurutuluyor. Kadınlarımız, kurutulan mısır kapçıklarını sepet, çanta, çiçeklik, çiçek, çerezlik gibi birbirinden güzel ürünlere dönüştürüyor. Kadınlarımız kurslarımıza katılarak hem meslek sahibi oluyor hem de ürettiği ürünleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi.

Mısır kapçıklarından elde edilen hediyelik eşyaların Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde satışa sunulduğunu belirten Takındı, “Tarihi Elektrik Fabrikası’nda bulunan Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’ne gelerek, bu harika ürünleri satın alabilir ya da ücretsiz olarak düzenlenen kurslarımıza katılabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.