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Miraç Bebek Çerkezköy’de dünyaya geldi
YAŞAM 18.02.2023, 11:39
Hatay'da depremden kurtularak Tekirdağ'a gelen Durmaz çiftinin minik yavruları Miraç dünyaya gözlerini açtı.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Depremlerinin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinden Tekirdağ'a gelerek yakınlarının yanına yerleşen Durmaz Ailesi’nin 5. çocukları Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde gözlerini dünyaya açtı.
Deprem bölgesinden Tekirdağ Çerkezköy'e gelen Turgut-Asiye Durmaz çiftinin Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde gözlerini dünyaya açan Miraç Bebek'i ziyaret eden Çerkezköy Belediyesi görevlileri, Durmaz Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra ‘Hoş Geldin Bebek’ hediye paketini takdim etti.
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