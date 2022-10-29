Miniklerin yüreklerin Cumhuriyet coşkusu

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 99. yılını okullarındaki renkli törenle kutladı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in 99. yılı yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi Bursa’da Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri tarafından da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Önce hafta boyunca öğretmenleriyle hazırladıkları Cumhuriyet temalı sergilerini okulda açan minikler, ardından kırmızı beyaz kıyafetleriyle geldikleri törende Cumhuriyet Bayramı’nı gönüllerince kutladılar.

Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan ve öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet pastasını kesen minikler, yüreklerindeki Atatürk sevgisini hissettiler.

Kurucu Müdür Nesrin Civan, Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi.