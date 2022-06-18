Miniklerin ilk diploma heyecanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi’nde eğitimlerini tamamlayan çocuklar diplomalarını alarak ilk mezuniyet heyecanını yaşarken, keplerini büyük bir sevinçle attılar.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan ve Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulan Es Çocuk Evi’nde okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar, hayatlarının ilk diplomalarını aldılar.
Toplam 60 çocuğun eğitim aldığı Es Çocuk Evi’nde 19 öğrenci mezun olarak ilk diplomalarını aldı. Burada yapılan törende konuşan Es Çocuk Evi Müdürü Ferhat Taşdelen, “Bugün çok mutluyuz. Büyük Önder Atatürk’e, Cumhuriyet’e bağlı nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir de geleneğimiz var. Mezunlarımızı Ankara’ya Anıtkabir’e götürüyoruz. Bu törenden önce yine Atamıza gittik ve bugün de mezunlarımızı veriyoruz. Çocuklar sizleri buradan gönderiyoruz ama ne zaman sıkıntınız olursa belediyemiz imdadınıza yetişir bunu unutmayın” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in selamını getirdiğini belirterek, “Yılmaz Hocamız sizi çok seviyor size çok güveniyor. Hepimiz size çok güveniyoruz. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından diplomalarını alan çocuklar mezuniyet sevincini aileleri ile paylaştılar. Tören çocukların kep atıp mezuniyet pastası kesmesi sonrası eğitimciler ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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