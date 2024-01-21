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Miniklere yarıyıl tatilinde renkli atölyeler

YAŞAM 21.01.2024, 09:05
Miniklere yarıyıl tatilinde renkli atölyeler

Çocuklar, yarıyıl tatilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ve Gebze’de düzenleyeceği etkinliklerde öğrenerek ve eğlenerek tatilin keyfini çıkartacak.Kocaeli (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarıyıl tatilinin ilk bölümünde çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri düzenleyecek.

Sanat ve eğlenceli atölyelerine 26-28 Ocak tarihlerinde İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi, 22-28 Ocak tarihlerinde Gebze’de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 11.00 ila 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklere 6-13 yaş arasındaki ilköğretim okulu öğrencileri katılacak. 18.00’den sonra ise sahne gösterileri başlayacak.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Kocaeli Kongre Merkezi fuayesi ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler için başvuru şartı aranmıyor. Tüm öğrenciler bu etkinliklerden başvuru yapmadan yararlanabilecek.

MÜDÜRLÜKLERİN ORTAK ÇALIŞMASI

Geçen yılki yarıyıl tatillerinde büyük ilgi gören etkinlikler; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilecek.

HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEKLER

Sanat ve eğlence atölyeleri geçen yıl olduğu gibi tatilin neşe kaynağı olacak. Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında Sanal Gerçeklik Atölyesi, Origami Atölyesi, Maket at yapımı, Makrome yapımı, Takı tasarımı atölyesi, Tohum ekimi atölyesi, Ebru Atölyesi, Bilgi evleri-Hama boncuk atölyesi, Bilgi evleri–3d Kalem tasarım Atölyesi, KBB Gençlik Merkezi-Akıl Oyunları Atölyesi, Antikkapı Kruvasan Atölyesi, LEGO ile Robotik Atölyesi, Dijital Penaltı Atölyesi, Refleks Atölyesi, Fotoğraf Çekim Atölyesi, Pedal ile Araba Yarışı, Çömlek Yapım Atölyesi gerçekleşecek.

RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA

Ara tatil etkinliklerine katılan öğrenciler, çocuk sineması olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmini izleyecek. Geçen yılın en çok izlenen filmi olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi, 26 Ocak Cuma akşamı saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gösterilecek.

ANADOLU ATEŞİ KIVILCIM GELİYOR

Sahne etkinliklerinden birini de Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Grubu oluşturacak. Sevilen topluluk 27 Ocak Cumartesi akşamı 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezinde miniklere muhteşem bir gösteri sunacak.

KRAL ŞAKİR KAPADOKYA MACERASI

Son olarak yarıyıl etkinliklerinde sahnede 28 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Kral Şakir Kapadokya Macerası Müzikali yer alacak. Ayrıca Kongre Merkezi’nin dış alanına 3 gün boyunca Buz Pisti kurulacak.

GEZBE’DE ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

İki hafta boyunca Gebze’de çocuklar için de birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar sergilenecek. Saat 13.00 ve 15.00’te 2 seans halinde olmak üzere; 22 Ocak’ta Ihlamur Teyze Çocuk Tiyatrosu, 23 Ocak’ta Doktor Panço Çocuk Tiyatrosu, 24 Ocak’ta Burak Sezen Çocuk Şarkıları, 25 Ocak’ta Palyaço Düdü Çocuk Tiyatrosu, 26 Ocak’ta Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu, 27 Ocak’ta İllüzyon Bubble Show, 28 Ocak’ta Volkan Abi Çocuk Şarkıları çocuk izleyicilerle buluşacak.

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