Miniklere özel sıra gecesi

Türküleri, hoyratları ve Sıra Geceleri ile Gazel geleneğinin yaşatıldığı UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa’da, Urfa Türküleri ve Sıra gecelerinin gelecek nesillere aktarılması için Ana Okullarda sıra gecesi düzenlendi.ŞANLIURFA (İGFA) - Sıra gecelerinin gelecek nesillere aktarılması için Ana Okullarda sıra gecesi düzenlendi.

Öğrencilere müzik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Urfa Sıra Geceleri ekibi Karaköprü Hüma Hatun Ana Okulunda minik öğrencilere Urfa Türküleri seslendirdi.

Urfa Sıra Gecesi ekibinin seslendirdiği Türkülere öğretmenler ve öğrencilerde eşlik etti. Sıra Gecesi Kültürünün yaygın olduğu kentte, öğrenciler halay çekerek gönüllerince eğlendiler. Öğrencilere Urfa'nın zengin Mutfak kültürü anlatıldı.

Hüma Hatun Ana Okulu Öğretmeni Kübra Güler, ‘’Unesco Müzik Şehir Şanlıurfa, bizde bu anlamda öğrencilerimize sıra gecesi kültürünü birebir yaşatmak istedik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim’’ diye konuştu.