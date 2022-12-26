Miniklerden doğa temalı resim sergisi

Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu Güneş Sınıfı öğrencileri, suluboya resimlerden oluşan sergi açtı, doğa temalı şarkılar söyleyip, gösteriler yaptı.ADANA (İGFA) - Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu Güneş Sınıfı öğrencileri, doğa temalı suluboya resim sergisi açtı. Öğrenciler ayrıca çevre ve doğanın korunmasına yönelik mesajlar içeren şarkılar söyledi, dans gösterileri yaptı. Okul bahçesinde ve toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda doğanın korunması, çevrenin temiz tutulması konularında önemli mesajlar veren miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Minikleri önemli güne hazırlayıp, doğanın ve çevrenin korunmasıyla ilgili bilgilenmelerini sağlayan, tüm bunların resimlerde ve gösterilerde sergilenmesinde büyük özveriyle çalışan

Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu Güneş Sınıfı Öğretmeni Onur Koyuncu, müfredat kapsamında öğrencilerin doğa ve çevre konularında farkındalıklarının artması ve eğitimlerinin sağlanması amaçlarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Serginin açılışını velilerle birlikte yapan Müdür Cemile Kütük, emeği geçenlere teşekkür etti ve söz konusu eğitim faaliyetlerinin, miniklerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.