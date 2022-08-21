Minikler yaz tatilini İZGİM atölyelerinde geçiriyor
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde haftada 3 gün boyunca gerçekleşen Çocuk Atölyeleri ile minikler yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen İZGİM Çocuk Atölyeleri Ağustos ayı boyunca haftada 3 gün olmak üzere devam ediyor.
Yoğun ilgi gören atölye çalışmalarında çocuklar son olarak bir düğümleme sanatı olan Makrome ile tanıştı.
İZGİM’de gerçekleşen makrome atölyesine katılan çocuklar, düş kapanı yaparak keyifli vakit geçirdi. Gerçekleştirilen atölyelerle çocukların el becerilerinin gelişmesinin yanında, örme tekniğinin verdiği terapi etkisiyle çocuklardaki teknoloji bağımlılığının azaltılması da amaçlanıyor.
Çocuk atölyelerine katılmak isteyen çocukların ebeveynleri https://file.izmit.bel.tr/cocuk-atolyeleri/ adresinden kayıt yaptırabiliyor.
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