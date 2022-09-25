Minikler trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek amacıyla “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”nde eğitimlerine devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim kapsamında çocuklara karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kuralları, yaya geçidi ve okul geçidinde nasıl davranacaklarını, trafik ışıklarını, alt geçit, bisiklet yolu ile emniyet ve oto koltuk kullanma kuralları öğretiliyor. Eğitimden faydalanmak isteyen okullar hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00- 16.00 saatleri arasında (0312) 507 15 38 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Başkentli miniklere erken yaşta trafik kurallarını öğretmek için “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”nde verdiği eğitimlere okulların açılmasıyla tekrar başladı.

Eğitim kapsamında çocuklar karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kuralları, yaya geçidi ve okul geçidinde nasıl davranacaklarını, trafik ışıklarını, alt geçit, bisiklet yolu ile emniyet ve oto koltuk kullanma kurallarını öğreniyor.

EĞİTİMDEN 6-8 YAŞ ARALIĞI ÇOCUKLAR FAYDALANIYOR

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından nisan ayında tekrar başladığını belirten Trafik Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Selda Kankan, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz eğitimlerimize geçtiğimiz nisan ayında tekrar başladık. Şu ana kadar yaklaşık 110 okuldan 5 bin öğrenciye eğitim verdik. Şimdi okulların başlaması ile eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu merkeze Ankara’nın her bir yerinden okullar randevu alarak çocuklarımız geliyor. 6- 8 yaş aralığı eğitim kitlemiz. Gelen çocuklarımıza önce sınıfta teorik bir eğitim veriyoruz. Daha sonra pistimizde uygulamalı eğitim alıp akülü arabalar kullanıyorlar.”

ÇOCUKLARDAN MESAJ: “HERKES TRAFİK KURALLARINA UYSUN”

Eğlenerek öğrenen minikler, herkesin trafik kuralları uyması gerektiğini söylerken, verilen eğitimlerle ilgili düşüncelerini de şu sözlerle dile getirdi:

-Şeyma Berrak Çevik: “7 yaşımdayım. Burada trafik ışıklarını öğrendim. Yeşilde geçmemiz, kırmızıda beklememiz gerektiğini öğrendim. Daha sonra araba sürdüm. Herkesi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum.”

-Deniz İzin: “7 yaşımdayım. Karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza bakmamız gerektiğini öğrendim. Trafik ışıklarını öğrendim. Araba sürdüm. Herkes trafik kurallarına uymalı.”

-Mina Metinkılıç: “7 yaşımdayım. Trafik kurallarını öğrendim, ışıkları öğrendim. Üst geçitten geçerken neler yapmam gerektiğini öğrendim. Burada öğrendiklerimi herkese anlatacağım.”