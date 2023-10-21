Minikler tohum üretim tesislerini gezdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tesislerini gezen anaokulu öğrencileri, eğlenerek öğrendikleri etkinlikte çiçek dikip Yerel Tohum Üretim Merkezi’ni ziyaret ettiler ve yerel tohumlar hakkında yeni bilgiler edindiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin üretim tesisleri öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı seralarını ziyaret eden Özel Çocuk Şehir'i Anaokulu öğrencileri çiçekler hakkında bilgilendirildikten sonra görevliler eşliğinde çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Daha sonra Yerel Tohum Üretim Merkezi’ni gezen öğrenciler tohum ayıklama etkinliğine katıldılar. Burada görevliler nezaretinde öğrencilere yerel tohumlar, tohum çeşitleri, tohumların nasıl ekileceği, nasıl sulanacağı ve tohumlardan elde edilen fidelerin toprakla buluşturulma aşamaları gibi birçok konuda öğretici bilgiler verildi. Tohum üretim alanlarını inceleyen minikler, tohum bankasını tanıyarak tohumların saklanma şekillerini görevlilerden dinlediler.

Eğitici ve eğlenceli etkinlik çektirilen fotoğrafla tamamlandı.