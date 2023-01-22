Minikler İZGİM’de ara tatilde de, hem eğlenecek hem öğrenecek

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen İZGİM Çocuk Atölyeleri 23 Ocak Pazartesi (Yarın) başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde çocuklara yönelik faaliyetler aralıksız sürüyor. İZGİM bu kapsamda 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında iki hafta boyunca İlkokul ve Ortaokul yaş grubu minik misafirlerini ağırlayacak.

Çocuklar Geleneksel Türk Sanatlarından olan tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome ve hediyelik obje konulu workshoplara katılarak kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.

İZGİM’den yapılan açıklamada, “Tüm çocuklarımızı karne tatilinde İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde workshoplarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Çocuklarının etkinliğe katılmasını isteyen vatandaşlar aşağıdan linke tıklayarak başvuruda bulunabilirler.