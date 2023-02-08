Minik yüreklerin deprem kardeşliği

Bursalı minik Cansu, televizyonda kurtarılma görüntüsünü izlediği Kahramanmaraşlı Kumsal’ın manevi ablası oldu. Kumsal’a ulaştırılmak üzere oyuncaklarını, 100 TL para ve bir de mektubu Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim eden Cansu’nun kaleminden dökülen satırlar ise okuyanları duygulandırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan, 10 ilde büyük yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bir taraftan arama kurtarma diğer taraftan da yardım seferberliği devam ederken, enkazdan kurtarılan her can büyük bir mutluluğa yol açıyor. Bursalı minik Cansu Akdağ da Kahramanmaraş’ta depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Kumsal’ı görür görmez onun manevi ablası olmak istedi. Cansu, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 TL para, kendi oyuncakları ve yazdığı bir mektubu ‘manevi kardeşine ulaştırılmak üzere’ Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.

Mektubunda minik depremzedeye, “Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim” diye yazan küçük Cansu, okuyanları duygulandırdı.

Cansu’nun getirdiği kıymetli emanetler, Kumsal’a ulaştırılmak üzere teslim alındı.