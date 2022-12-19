Minik Yiğit Efe’den Hürriyet’e gülümseten mesaj

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 yaşındaki Yiğit Efe Doğan, mahallesine yapılan merdivenler için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e attığı mesajla teşekkür etti. 3 yaşındaki Yiğit Efe mesajında, "Dedemle artık pasta yemeye gidebiliyoruz. Teşekkürler Başkanım" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çalışmalarıyla halka dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi, kentte gülümseten işlere imza atmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi ihbar hattına ulaşan, 3 yaşındaki Yiğit Efe Doğan, Fen İşleri Müdürlüğünün Yeşilova Mahallesi’nde yaptığı çalışmadan dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

"DEDEMLE ARTIK PASTA YEMEYE GİDEBİLİYORUZ. TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM"

Yiğit Efe Doğan gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı, "Fatma Başkanım, Ben Yiğit Efe Doğan. Boğazova Erel Sokakta oturuyorum. Dedem kalp ameliyatı olduğu için yolun dikliğinden gezmeye çıkamıyorduk. Merdivenler için teşekkür ediyorum. Şimdi her gün pasta yemeye gidiyoruz. Seni çok seviyoruz."