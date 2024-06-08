Minik yavruya Kayseri İtfaiyesi'nden yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi 1 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesine devam ediyor.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde müstakil bir evin bahçesinde bulunan 20 metre derinlikteki kuyuya yavru bir kedinin düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

Kuyuda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma ile kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.