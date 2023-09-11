Minik sürücülere trafik eğitimi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği yenilikçi projelerle adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilklerin adresi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Marina’nın kuzeybatısında bir süredir yapım çalışmaları sürdürülen Trafik Park hizmete açıldı. Etüt ve Projeler, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ortak yapımıyla kente kazandırılan ve 12 bin metrekarelik alanda yer alan Trafik Park, içerisinde bulunan spor, eğlence ve dinlenme alanlarıyla Mersin’de bir ilk olma özelliği taşıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Okuma Salonu yanında yer alan Trafik Park; 5 adet mini golf sahası, masa tenisi, yer satrancı gibi oyun alanlarının yanı sıra parkur içinde yer alan trafik ışıkları ve levhalarının yer aldığı minyatür trafik parkuru ile çocukların eğlenirken öğrenebileceği alternatif alanlar sunuyor. Bu sayede, çocuklara erken yaşta trafik kurallarına uyma ve trafikte emniyetli olmanın öneminin bilinci kazandırılıyor.

Hem çocuklara hem yetişkinliklere hitap eden bir park

Üretici kadınların yöresel ürünlerini satabileceği kooperatif marketin yanı sıra, park bünyesinde,11 adet satış birimi, okuma etkinliklerinin yapılabileceği okuma salonu ve vatandaşların yemek yiyip dinlenebileceği bir adet self servis kafe de yer alıyor.

Eski haline kıyasla yeşillik oranı artırılıp yüzde 60’a çıkarılan Park’ın içerinde 20 adet farklı bitki türü bulunuyor. Farklı boyutlarda yapılan 450 metrekarelik alanda çim tepeleri ile zenginleştirilen park, çocukların oyun oynayabileceği alanların yanı sıra açık havada okuma keyfi sunmasıyla da dikkat çekiyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin güzel zaman geçirmesi için fonskiyonel yapısıyla pek çok aktivite imkanı tanıyan Trafik Park, şimdiden Mersinlilerin yeni adresi oldu.

Uyanık: “Çocuklarımızın mutlu olduğunu gördükçe daha mutlu oluyoruz”

Trafik Park’ın çocukların hem eğlenebileceği hem de eğlenirken öğrenebileceği bir yapıda oluşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş. Saha Kordinatörü Pınar Uyanık, “Bizim ilk amacımız, çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmekti. Burada sahada çalışan personellerimiz, çocuklarımız trafik parkuruna çıkmadan önce ön bir bilgilendirme yaparak onlara eğitim veriyor. Kırmızı ışıkta dur, sarıda hazırlan, yeşil ışıkta geç gibi. Parkımızı çocuklarımızın anlayabileceği düzeyde oluşturduk” dedi. Ailelerden Trafik Parkı ile ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Uyanık, “Burayı açtığımız için aileler de mutlu. Her gün, eğlenmek için çocuklarıyla gelen ailelerimiz var. Çocuklarımızın burada mutlu olduklarını gördükçe bizler daha mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kooperatif markette kadın emeği ile üretilen ürünlere yer veriliyor”

Parkın içerisinde Mersinden Kadın Kooperatifi’nin yanı sıra diğer illerdeki kooperatiflerden alınan üretici kadınların ürünlerinin de yer aldığını ifade eden Uyanık, “10-15 farklı ilde bulunan kooperatiflerden aldığımız ürünlerimizi de burada satıyoruz. Bu ürünler tamamen üretici kadın pazarlarında ve tamamen kadın emeğiyle üretiliyor. Marketimizde, üretici kadın ürünlerimize yer vererek, kadına verilen önemi burada da göstermek ve kadın üreticilerimizin emeklerini desteklemek istiyoruz” diye konuştu. Yöresel ürünlerin yer aldığı markette zeytin, salamura yaprak, salça gibi mutfakta kullanılan ürünlerin yer aldığını belirten Uyanık, aynı markette kadınların ürettiği lavanta sabunlarının, iğne oyası bilekliklerin de yer aldığını dile getirdi.

Aileler projeyi çok sevdi

Açıldığı günden beri çocuğuyla birlikte Trafik Park’a gelen Setenay Dönmez, “Oğlum buraya gelmeyi çok seviyor. Akülü arabası olmasına rağmen her gün geliyoruz. Çocuğumun trafik kurallarına dair çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Erken yaşta bunu kazanması da hoşuma gidiyor. Vahap Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum. Ulaşımı da çok kolay, çok merkezi bir konumda” diye konuştu.

Trafik Park Projesinin çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmesi bakımında çok faydalı olduğunu dile getiren Esra Serimer, “Çocuklarımız Trafik Park’ı çok merak ediyordu. İlk kez geldik. Peyzaj alanları da çok güzel. Dinlenme alanları da anne ve babalar için çok iyi düşünülmüş. Burası benim yol güzergahımda olduğu için açılmasını dört gözle bekliyorduk, çocuklarım sürekli ‘Anne park açıldı mı diye soruyordu’. İlk ziyaretçilerindeniz” dedi.

Zeynep Babayeva ise, “Burası eskiden böyle değildi. Benim çok hoşuma gitti. Genelde oyun alanlarında tek bir alan oluyor, bir süre sonra çocukların canları sıkılıyor ben de sıkılıyorum. Ama burada çocuklar bir o köşede bir bu köşede oyun oynayabiliyorlar bir bakıyorum ki zaman hemen geçmiş oluyor” dedi.

Anne babaların araba kullandığını görünce çocukların da araba kullanmaya heveslendiğini ve bunu karşılamak için Trafik Park’ın çok güzel düşünüldüğünü aktaran Babayeva, “Anne babalar araba kullanınca çocuklar da kullanmak istiyor ama veremiyoruz, yasak diyoruz. Buraya gelip araba kullanınca özgüvenli ve mutlu oluyorlar, hoşlarına gidiyor. Onları mutlu görünce, bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.