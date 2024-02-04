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Minik futbolcular Başkan Büyükakın ile buluştu

YAŞAM 04.02.2024, 09:08
Minik futbolcular Başkan Büyükakın ile buluştu

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ sloganıyla şehre yeni spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençler için yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Amatör spora ve sporcuya kesintisiz destek vererek kentin spor potansiyelini daha da yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor. İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adının verildiği Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi pek çok imkanıyla Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak gençlere hizmet veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilova Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde Yeşilovaspor, Çayırtepespor, Bekirderespor, Kullarspor ve Hisareynspor’un 10-11 yaş kategorisindeki futbolcuların katılımı ile Minikler Spor Şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı futbol turnuvasında minikler kıyasıya rekabet ederek hünerlerini sergiledi. Tamamlanan turnuvanın ardından Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklarla ve gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Protokol üyelerini ve gençleri selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaptığımız toplantıda Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal ‘Yeşilova’daki spor tesisini bir elden geçirelim. Gençlerin burada çok ciddi bir altyapısı var. Gençlerimizi sporla buluşturalım’ talebinde bulundu. Gençlerimiz şimdi burada. Bakın güzel olan gençlerimizin burada spor yapması, onların mutlu olması. Önemli olan gençlerimizin geleceğe hem bedenleriyle hem zihinleriyle hazırlanması. Var gücümüzle bu şehrin geleceği için gençleri için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SPORDA DİSİPLİNLE BAŞARILI OLACAKSINIZ”

“İnşallah onların her biri yarının hem başarılı sporcuları hem başarılı iş insanları, siyasetçileri, devlet yöneticileri olacaklar” diyen Başkan Büyükakın, “Her birinizin gözündeki o pırıltıyı görmek mümkün. Spordaki disiplinle beraber hayatta da başarılı olacaksınız. Burada çocuklarını bekleyen anne ve babalar var. Onlar olmasa bu güzellikler olmazdı. Ben buradaki takımlara emek veren hem hocalarımıza, hem yöneticilerimize ve tabi ki bu çocuklarımızın sporla buluşması için onları her gün buraya getiren velilere teşekkür ediyorum. Bu bölgede bu tesisin daha güzel yarınlara hizmet etmesini yürekten temenni ediyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKAKIN’A PENALTI DAVETİ

Amatör spor kulüplerinin futbolcularıyla toplu fotoğraf çekiminin ardından çocuklar, sporu çok seven Başkan Büyükakın’a penaltı çekmesi için çağrıda bulundu. Başkan Büyükakın çocukların isteği üzerine topun başına geçerken oldukça neşeli anların yaşandığı görüntüler ortaya çıktı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Gençlerin verimli vakit geçirebilmesi için spor tesisinin yanına inşa edilen Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı. Projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Büyükakın bina inşaatında ilerleme durumunun yüzde 60 seviyesine ulaştığı bilgisini aldı. Kocaeli’nin her noktasındaki proje ve hizmetleri yakın takibinde tutan Başkan Büyükakın, kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif aktivitelere kadar gençliğe yönelik projelerde dur durak demeden çalışacaklarını belirtti.

OFİSLER, KULÜP VE SOYUNMA ODALARI

Yeşilova’da bulunan Hasan Doğan Spor Tesisine ait mevcut yapı yıkılarak yerine 3,5 katlı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi yapılıyor. Merkez tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş ve tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

GENÇLERE HİZMET VERECEK

Büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek. 977 metrekare olarak planlanan yapının birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş ve tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon ile idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan ikinci katta 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ile ofis bulunurken 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.

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