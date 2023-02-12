Minik Elif duygulandırdı: "Sizi en iyi biz anlarız"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar depremzedelere yardım için seferber oldu. Bu kez Minik Elif’in depremzede kardeşleri için getirdiği oyuncak ve notu herkesi duygulandırdı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde depremzedeler için 7’den 70’e herkes elinden geldiğince yardım ederken, toplanan yardımlar sırasında minik Elif Beren Başhekim’in yolladığı oyuncak ve üzerine iliştirdiği not herkesi duygulandırdı.

Kendisi küçük, yüreği büyük yardımseverlerden biri olan Minik Elif Beren Başhekim, depremzedeler için toplanan yardım noktasına gelerek en sevdiği oyuncağını deprem bölgesindeki kardeşlerine yolladı.

Minik Elif Beren Başhekim yolladığı oyuncağın üzerine iliştirdiği duygu dolu notunda, “İzmit’ten Elif Beren. İnşallah bu oyuncakla mutlu olursunuz. Sizi seviyoruz. Allah yardımcınız olsun. Deprem çocuklarından, deprem çocuklarına. Sizi en iyi biz anlarız" diye yazdı.